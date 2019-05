Eerste STEM-leerlingen studeren af in Heilig Graf Jef Van Nooten

29 mei 2019

14u04 0 Turnhout In het Heilig Graf in Turnhout studeren eind juni de eerste leerlingen van de STEM-richting af. Het Heilig Graf startte in 2013 als eerste school in Vlaanderen een zesjarige STEM-opleiding op ASO-niveau.

Zes jaar nadat het Heilig Graf in Turnhout startte met de opleiding, studeren over een paar weken de eerste STEM-leerlingen af. In samenwerking met enkele bedrijven en onderzoekscentra verdiepten de jonge onderzoekers zich in een wetenschappelijk product of onderwerp. Woensdag presenteerden ze hun eindwerk aan een jury van wetenschappers. “Zij werkten voor deze jaaropdracht samen met gespecialiseerde firma’s rond diverse onderwerpen”, zegt leerkracht Sofie Tielen. “De jonge wetenschappers verdiepten zich in lab-on-chip-technology, biologische risico’s na blootstelling aan kosmische straling, hacken & security, artificiële intelligentie, het effect van micro-zwaartekracht op het menselijk lichaam, koranel en exo-skeletten.”

Het Heilig Graf in Turnhout lanceerde de richting ‘Moderne STEM’ op 1 september 2013. “Leerlingen STEM krijgen dezelfde leerstof als leerlingen Moderne, maar met 5 uren STEM (wetenschappen, technologie, techniek en wiskunde) als surplus. Deze opleiding voor jongeren met een uitgesproken wetenschappelijke interesse en ASO-profiel, werd ontwikkeld in samenwerking met KU Leuven.”