Eerste duizend tickets voor André Hazes op Warandeplein de deur uit Jef Van Nooten

16 oktober 2019

07u00 6 Turnhout Vzw De Nacht heeft de eerste duizend tickets verkocht voor het concert van André Hazes op 26 juni volgend jaar. Ook de VIP-tickets blijken erg in trek. “Die capaciteit is daarom opgetrokken tot 500”, zegt Willy Van Geirt.

Het festival dat vzw De Nacht op 26 juni organiseert zal plaatsvinden op het Warandeplein, niet op de Grote Markt zoals de voorbije jaren. Aanleiding daarvoor is dat het festival voor het eerst betalend is. Op de affiche: André Hazes. ““André Hazes, met liveband, is volgend jaar onze blikvanger. Hij speelt dat jaar maar een beperkt aantal concerten. Het regiokarakter én de groene omgeving van het Warandeplein spreekt de mensen aan, want op dit moment hebben we al meer dan 1.000 tickets verkocht. De mensen komen straks niet alleen uit Turnhout en de regio, maar uit alle hoeken van het land én Nederland. André Hazes is bijzonder populair”, zegt Willy Van Geirt van vzw De Nacht.

De Nacht vzw start eerstdaags ook een grote campagne via sociale media om het festival aan te kondigen. Onze website is ondertussen ook al vernieuwd en hij kreeg een verkorte url: www.denacht.be. Bezoekers kunnen er info vinden of tickets kunnen bestellen, en bedrijven kunnen zich er aanmelden voor sponsoring of de aankoop van vip-tickets. Dat laatste doen ze trouwens massaal. De eerste lading vip-kaarten is al de deur uit. De formule is aangepast, waardoor we de capaciteit kunnen optrekken met 500 stuks.”