Een lege E34 op zondagmiddag

“Het geeft een akelig gevoel” Jurgen Geyselings

05 april 2020

12u38 1 Turnhout Het blijft een bizar beeld, een lege autostrade op zondagmiddag. Onze persfotograaf is tijdens het weekend vaak op pad en merkt op dat hij dan vaak helemaal alleen gebruiker is van de autosnelweg. Af en toe passeert een vrachtwagenchauffeur zijn pad maar voor de rest, niemand!

Sinds enkel nog essentiële verplaatsingen toegestaan zijn in ons land, is het op weekenddagen rustiger dan ooit tevoren op onze snelwegen. Het woon- werkverkeer valt tijdens de weekends volledig weg. Onze fotograaf passeerde zondagmiddag aan het op- en afrittencomplex van de E34 in Oud-Turnhout en leek er wel alleen op de wereld te vertoeven.

“Wanneer ik tegenwoordig rondrijd met de wagen voor foto-opdrachten bij artikels geeft het een akelig en raar gevoel”, vertelt onze persfotograaf. “Vaak ben ik op autosnelwegen helemaal alleen op pad in het weekend en kom ik kilometers aan een stuk niemand tegen. Als ik dan iemand zie passeren op de lege snelweg, dan zijn het in 99 procent van de gevallen vrachtwagens die onderweg zijn.”

De huidige maatregelen zijn nog minstens tot 19 april van kracht en dus zal het de komende weken en weekends nog vaak rustig zijn op alle autosnelwegen in ons land.