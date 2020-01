Exclusief voor abonnees Een kaartje uit Thailand? Dat zou zelfs voor Oualid Sekkaki wel erg brutaal zijn. En dat zegt iets Stéphanie Romans en Jef Van Nooten

22 januari 2020

19u06 16 Turnhout Alsof ontsnappen uit de gevangenis nog niet straf genoeg was, stuurde de voortvluchtige crimineel Oualid Sekkaki (26) de gevangenisdirectie nu een postkaartje met “De Groeten uit Thailand”. Althans, dat is wat iemand ons wil doen geloven. De politie onderzoekt nu of de brief echt is of dat Sekkaki de speurders op een dwaalspoor probeert te brengen.

Stéphanie Romans en Jef Van Nooten

De directie van de Turnhoutse gevangenis moest maandag handtekenen voor ontvangst van een aangetekende zending. Een envelop, die afkomstig zou zijn van de ontsnapte gedetineerde Oualid Sekkaki. In het omslag zat een postkaartje met ‘De Groeten uit Thailand’. Ook bijgevoegd: de persoonlijke gevangenisbadge van Sekkaki. Dat is een pasje met een foto erop dat gedetineerden bij zich moeten hebben als ze hun cel verlaten.

Het is nog maar de vraag of de aangetekende zending echt wel uit Thailand komt en daadwerkelijk verstuurd is door Sekkaki. Want een voortvluchtige crimineel die ongemerkt tot in Thailand kan reizen én zichzelf vervolgens verraadt door een kaartje te sturen?

