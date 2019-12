Een ‘dode hoek’, verblindend tegenlicht en het dak van de rechtbank: zo konden vijf gedetineerden wellicht ontsnappen JVN

20 december 2019

10u05 20 Turnhout Hoe konden vijf gedetineerden zomaar ontsnappen uit de gevangenis van Turnhout? Onderzoek zal het moeten uitwijzen, maar enkele potentiële factoren worden nu al genoemd.

De vijf klommen tijdens een wandeling over een muur van de gevangenis. Naar verluidt konden ze dat doen op een ‘dood stukje’ waar cipiers geen zicht op hebben. En mogelijk werden diezelfde cipiers ook nog eens verblind door tegenlicht van een lichtmast.

De vijf klommen de muur op en knipten een alarmdraad door. Vervolgens konden ze via het dak van één van de aanpalende gebouwen — mogelijk de arbeidsrechtbank — ontkomen. Cipers liepen, eens er alarm geslagen werd, meteen naar buiten, maar konden daar niemand meer aantreffen. En dat sterkt het idee dat de ontsnappingsroute via de daken liep.

Eens buiten, lagen er naar verluidt kleren klaar voor de gedetineerden. Wellicht hebben ze eerst nog zowat honderd meter afgelegd richting park Begijnenveldekens, naast het rangeerstation in Turnhout, om zich daar dan om te kleden.

Drie van hen werden uiteindelijk gezien door een wandelaar toen ze onder een stilstaande trein schuilden. Daar hebben ze wellicht niet meteen onderdak gezocht, want er zijn ook aanwijzingen dat ze eerder nog in de buurt waren van TC Den Bremt in de Tichelarijstraat, niet ver van het rangeerstation.