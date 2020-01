Eén auto op vijf rijdt te snel door nieuwe zone 30: “1.550 boetes op anderhalve maand” Jef Van Nooten

27 januari 2020

De uitgebreide zone 30 in Turnhout is nog niet bij iedereen even goed ingeburgerd. Uit cijfers van de politie blijkt dat één bestuurder op vijf zich niet aan de snelheid houdt in de zone 30. Op anderhalve maand tijd werden 1.550 boetes uitgeschreven. "Het gedoogbeleid had langer moeten duren", zegt Reccino Van Lommel.

Het stadsbestuur van Turnhout besliste in oktober om de zone 30 in de stad drastisch uit te breiden. Sindsdien mag in 85% van de straten in Turnhout niet sneller worden gereden dan 30 kilometer per uur. De stad plaatste verkeersborden om de maximumsnelheid aan te geven. Om de zone 30 extra zichtbaar te maken, werden ook al 92 grondschilderingen aangebracht om de zone 30 aan te geven. “Op zes plaatsen moeten nog zo’n grondschilderingen aangebracht worden. Dat gebeurt nog deze maand”, zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers.

Gedoogperiode

Bij de uitbreiding van de zone 30 stelden veel inwoners zich vragen bij het nut er van. Want niemand zou zich daar aan houden. In zone 30 vinden immers geen snelheidscontroles plaats, toch? De voorbije weken bleek reeds dat dit niet klopt. Regelmatig konden inwoners een driepikkel met snelheidscamera spotten in één van de zone 30-straten. En ook uit cijfers die Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) maandagavond tijdens de gemeenteraad opvroeg bij mobiliteitschepen Marc Boogers (Groen) blijkt dat de politie wel degelijk flitst in zone 30. “Er is eerst een gedoogperiode geweest om de inwoners te laten wennen aan de nieuwe situatie. Maar begin december werd dan gestart met beboeten”, zegt Marc Boogers.

Te snel

Van 1 december tot 15 januari werden in totaal 7.741 snelheidscontroles uitgevoerd in zone 30, verspreid over verschillende straten. Daarvan reden 1.550 auto’s te snel. “In totaal 1.101 automobilisten begingen een lichte overtreding (minder dan 20 km/u te snel). 449 andere bestuurders reden meer dan 20 km/u te snel en begingen dus een zware overtreding”, vervolgt Marc Boogers. “Dat wil zeggen dat toch 80% van de automobilisten zich aan de maximum snelheid houdt in de zone 30.”

Grondschilderingen

Oppositiepartij Vlaams Belang – de partij stemde in oktober tegen de uitbreiding van zone 30 - vindt dat er veel te snel gestart werd met het uitdelen van boetes. Reccino Van Lommel haalde een voorbeeld aan van een koppel waarbij zowel de man als de vrouw op dezelfde dag geflitst nadat ze van hun werk naar huis reden. “De periode van gewenning had langer moeten zijn. De grondschilderingen zijn nog niet eens overal aangebracht en er wordt al beboet”, zegt Van Lommel.

Preventief

Bart Voordeckers (Open VLD) dringt er vooral op aan om meer preventieve maatregelen te nemen om de 30 km/u af te dwingen. “De rood-groene borden die aanduiden of je sneller of trager rijdt dan 30 per uur hebben echt wel een effect.”