Echtpaar uit Turnhout nodigt bezoekers uit in hun beeldentuin ten voordele van SAMANA Jurgen Geyselings

07 juni 2019

15u54 1 Turnhout Alfons Dilles en zijn vrouw Martha Blommaerts uit Turnhout stellen dit jaar hun tuin met beeldhouwwerken opnieuw open voor het grote publiek. Niet op de Open Tuindagen zoals de voorbije jaren, maar komend weekend. De opbrengst gaat naar SAMANA.

Alfons Dilles uit Turhout is een laatbloeier. Lange tijd verdiende hij zijn sporen en zijn brood in een ambachtelijke binderij met het inleggen van bladgoud in zware en chique boekomslagen en andere publicaties. Kunstzinnig bloed stroomt echter ook graag na de werkuren bij Alfons. Maar te streng voor zichzelf en niet overtuigd van zijn kunnen, stelde hij de droom van een opleiding als beeldhouwer steeds maar uit. Tot na verloop van tijd de drang toch te groot werd. Als in 1992 een zilveren medaille in de kunstacademie hem duidelijk maakt dat hij wel degelijk capaciteiten bezit, krijgt Alfons stilaan meer zelfvertrouwen. Toch treedt hij nog steeds niet graag op de voorgrond. Op aandringen van zijn echtgenote Martha stelt een bescheiden Alfons dit weekend toch zijn werken tentoon voor het grote publiek.

Hopelijk zijn de weergoden ons dit weekend gunstig gezind, zodat we een mooi centje kunnen schenken aan SAMANA Marthe Blommaerts

“We zijn dezer dagen volop in voorbereiding met het op en top in orde krijgen van onze geliefde tuin, hopelijk zijn de weergoden ons dit weekend gunstig gezind”, vertelt Martha Blommaerts, echtgenote van Alfons. “De tuin met zijn bijhorende beeldhouwwerken zijn voor mijn man en ik ons lange leven. Toen we de vorige jaren onze tuin openstelden tijdens de Open Tuindagen stonden de mensen in rijen aan te schuiven om ons levenswerk te komen bewonderen. We wilden het dit jaar over een andere boeg gooien, zo hebben we beslist om onze tuin al eerder dan het Open Tuinenweekend open te stellen. We vragen de bezoekers een kleine bijdrage van twee euro om langs te komen in de tuin. Alle inkomsten die we op het einde van het weekend bij elkaar verzameld hebben zullen we integraal overmaken aan SAMANA, ook wel bekend als Ziekenzorg.”

Op 8 en 9 juni stellen Fons en zijn vrouw Martha hun beeldentuin tentoon. Telkens is iedereen welkom van 10 tot 17 uur in hun tuin aan de Rozenlaan 31 in Turhout.