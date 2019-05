Dubbele gevoelens bij heraanleg zwart kruispunt: “Dit mag geen hypotheek leggen op ondertunneling” Jef Van Nooten

23 mei 2019

08u03 0 Turnhout Het stadsbestuur heeft gemengde gevoelens bij de heraanleg van het kruispunt aan McDonalds. Blij omdat het zwarte kruispunt veiliger wordt, bekommerd om het mogelijke sluipverkeer door de mindere doorstroming. “We blijven hameren op een structurele oplossing: de ondertunneling.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakte woensdag bekend dat in 2020 gestart wordt met een herinrichting van het kruispunt van de Ring met de Steenweg op Zevendonk en Graatakker. De lichtenregeling wordt aangepast zodat er geen conflicten meer zijn met afdraaiend verkeer. Er komen ook extra afslagstroken en een lichtengeregelde doorsteek ter hoogte van de inrit van Carrefour.

Het stadsbestuur heeft een dubbel gevoel bij de heraanleg. “Uiteraard vinden wij het als stad ook goed nieuws dat dit ‘derde zwartste kruispunt’ van Vlaanderen conflictvrij wordt gemaakt. Zwakke weggebruikers zullen vanaf begin 2021 veilig kunnen oversteken zonder in conflict te komen met auto’s of vrachtwagens, en er zijn geen conflicten meer tussen auto’s en vrachtwagens onderling”, zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers (Groen). “Vanuit het college is er wel een bekommernis over het mogelijke sluipverkeer in de omliggende buurten éénmaal het kruispunt conflictvrij is, omwille van de mindere doorstroming. In dit kader werden door de stadsdiensten op 19 maart tellingen uitgevoerd om het effect van de ingreep te monitoren en samen met AWV maatregelen te nemen indien nodig.”

Het stadsbestuur benadrukt dat de korte termijnaanpak die AWV nu gaat realiseren geen hypotheek mag leggen op de realisatie van de structurele oplossing. “De gekende ondertunneling van de zuidelijke Ring vanaf de site Carrefour tot na het kruispunt met de Steenweg op Tielen”, verduidelijkt Boogers.