Dubbele cheque voor stichting De Kleine Strijders Jef Van Nooten

05 november 2019

20u04 0 Turnhout Het feestcomité van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de afdeling Turnhout heeft een cheque van 450 euro overhandigd aan Stichting De Kleine Strijders uit Hoogstraten.

Het geld was de opbrengst van een quiz die het feestcomité organiseerde. “Het is de tweede keer en we hopen er een traditie van te maken”, vertellen Peter Stappaerts en Katrien Daems van IDEWE. “Telkens kiezen we op voorhand een goed doel uit. Dit keer kozen we voor De Kleine Strijders. We hopen met onze bijdrage de werking van De Kleine Strijders te kunnen ondersteunen.”

Eerder kreeg de Stichting ook al van de organisatoren van Oktoberfest Noorderkempen een cheque van 1.000 euro. “Wij dragen de organisatie een warm hard toe en steunen hen met plezier”, zeggen Nick Jorissen, Gregg Jorissen, Bart van de Mosselaar en Perry van de Mosselaar van Oktoberfest.

De Kleine Strijders zet zich in om het ziekenhuisverblijf van zieke kinderen, hun ouders en broers en/of zussen aangenamer te maken.