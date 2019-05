Dubbel viergeslacht in familie Nietvelt Toon Verheijen

21 mei 2019

13u38 0

Voor de familie Nietvelt uit Turnhout is het een speciaal jaar en dan vooral voor ‘stamvader’ Isidoor uit Zevendonk. De familie telt sinds kort namelijk twee viergeslachten. Oscar werd op 23 juni geboren en is de zoon van Hans Nietvelt (29). De trotse vake is daar Paul (58). Voor het tweede viergeslacht zorgde op 10 april de kleine Matto. Hij is de zoon van Nick (32) en de kleinzoon van opa Ludwig. “Natuurlijk ben ik trots op dit mooie nageslacht”, lacht 'Vake Zevendonk’, Isidoor Nietvelt.