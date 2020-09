Drugshond Joppe zorgt zelf voor opvolger bij politiezone Turnhout Jef Van Nooten

22 september 2020

13u15 4 Turnhout Heuglijk nieuws bij de politie in Turnhout. Patrouille- en drugshond Joppe heeft zich voortgeplant. Samen met een teefje uit Zevendonk kreeg hij 14 pups. Een van de reutjes blijft bij de politie om opgeleid te worden tot de opvolger van Joppe.

In februari 2019 ging Joppe na een opleiding van ruim 5 maanden aan de slag als patrouillehond van de politiezone Turnhout. “Maar al snel werd duidelijk dat Joppe meer in zijn mars had. Samen met zijn baasje Sofie (agente bij de lokale politie in Turnhout, red.) startte hij in april 2019 al aan een nieuwe opleiding. Want Joppe had een neus voor drugs. Met wat geluk zou hij de eerste drugshond in jaren worden bij de Politie Regio Turnhout”, klinkt het bij de politie.

Met succes, want enkele maanden geleden zat de opleiding van Joppe er op en kon hij opnieuw beginnen aan het veldwerk. Dit keer zowel als patrouillehond als drugshond.

Hondenfokker

“In september 2019 trok Joppe tijdens een demonstratie op de tweejaarlijkse opendeurdag van de Politie Regio Turnhout de aandacht van een hondenfokker uit Arendonk”, aldus nog de politiewoordvoerder. “Hij bracht Joppe afgelopen zomer samen bij teefje Sense, de trouwe viervoeter van een gezin uit het Turnhoutse gehucht Zevendonk. En opnieuw gaf Joppe het beste van zichzelf. Hij verzekerde collega Sofie van een waardige opvolging.”

Opvolger

Teefje Sense zette zondagavond maar liefst 14 pups op de wereld: 2 reutjes en 12 teefjes. “Voor hen wordt nu een nieuw baasje gezocht, al zal een van de reutjes zo goed als zeker onder de bezorgde vleugels van collega Sofie terechtkomen. Zij hoopt er over 7 weken al een trainingstraject mee te kunnen opstarten, in de hoop dat hij over enkele jaren een waardige opvolger voor Joppe kan zijn”, besluit de politie.