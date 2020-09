Dronken politiemannen vechten op café: “Gevolg van depressie nadat hij beschoten werd met Kalasjnikovs”

Turnhout

Twee agenten van de lokale politie in Turnhout stonden woensdag terecht voor een vechtpartij op café. Nadat ze hun slachtoffer tegen het canvas hadden geklopt, gaven ze elkaar een high five. Eén van de agenten in kwestie ontsnapte enkele jaren geleden aan de dood toen hij op de E34 werd beschoten met Kalasjnikovs. “Hij is daardoor in een depressie geraakt. Deze vechtpartij was daar een uitloper van”, klinkt het.