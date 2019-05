Drones vervoeren bloedstalen en medicatie: AZ Turnhout start proefproject Jef Van Nooten

23 mei 2019

09u31 1 Turnhout AZ Turnhout start in september een proefproject om geneesmiddelen en bloedstalen met drones te vervoeren. Het transport via de lucht is sneller waardoor dokters sneller de resultaten kennen en de juiste diagnose kunnen stellen. Voorlopig vliegen de drones alleen tussen de twee campussen van AZ Turnhout. Na een positieve evaluatie mogelijk ook naar andere ziekenhuizen.

Inwoners van Turnhout zullen binnenkort regelmatig drones in de lucht zien vliegen. Vooral op het traject tussen Campus Sint-Jozef en en Campus Sint-Elisabeth zal er veel bedrijvigheid in de lucht zijn. AZ Turnhout heeft samen met Stad Turnhout en Skyports een overeenkomst afgesloten voor medische transporten met drones.

In september start in AZ Turnhout het unieke proefproject om medische stalen en medicatie tussen de ziekenhuiscampussen te vervoeren via de lucht. “Wij zijn als ziekenhuis natuurlijk heel enthousiast over dit proefproject. We zijn steeds op zoek naar nieuwe duurzame oplossingen om onze logistieke stromen te optimaliseren”, vertelt Griet Braekmans, facilitair directeur AZ Turnhout. Met drones kunnen we patiëntenzorg op maat leveren en een betere samenwerking tussen ziekenhuizen mogelijk maken. Medicatie en stalen zullen sneller op de juiste plaats zijn waardoor patiënten en artsen sneller de resultaten kennen.”

AZ Turnhout zal de drones in eerste instantie gedurende een proefperiode van één maand uittesten. “Vooral voor het vervoer van stalen, weefsels en andere transporten tussen de labo’s op beide campussen. In een latere fase sluiten we niet uit dat we ook drones gaan gebruiken voor ander transport tussen de ziekenhuiscampussen en externe partners of andere ziekenhuizen”, aldus nog Griet Braekmans.

AZ Turnhout werkt voor de dronevluchten samen met droneserviceprovider Skyports. “Het dronetransport heeft een enorm voordeel op het vlak van snelheid en efficiëntie van medische leveringen”, zegt Duncan Walker, managing director van Skyports. “Geen files, geen vertragingen op drukke wegen en geen logistieke wachttijden, waardoor uiteindelijk de patiënt minder lang zal moeten wachten op een diagnose of levensreddende medicatie.”

De stad Turnhout tekende mee de overeenkomst en juicht deze nieuwe vorm van mobiliteit toe. “We zullen de inwoners nog uitgebreid informeren voordat de vluchten van start gaan”, zegt Marc Boogers, schepen van Mobiliteit. “Enerzijds worden we allemaal geconfronteerd met toenemende files, anderzijds onderkennen meer en meer mensen het belang van duurzame alternatieven die het milieu minder belasten dan auto- en vrachtverkeer. Als stadsbestuur nemen we onze verantwoordelijkheid en onderzoeken we hoe we het verkeer in onze stad in steeds hogere mate efficiënt, milieusparend, veilig en betaalbaar kunnen maken. Het proefproject met dronetransporten past helemaal in dat kader.”

Het proefproject maakt deel uit van een EU Smart City-initiatief met 42 steden in heel Europa. Het Turnhout-project zal één van de eerste in zijn soort zijn om dronevluchten tussen ziekenhuizen actief uit te testen. Bij een positief resultaat kan het na verloop van tijd leiden tot permanente droneoperaties op grotere schaal.