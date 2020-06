Drie weken over één rijstrook op Turnhoutse Ring Jef Van Nooten

01 juni 2020

08u10 0 Turnhout Automobilisten moeten de komende drie weken rekening houden met hinder op de Ring in Turnhout. Het wegdek van de Parklaan wordt vernieuwd tussen de Steenweg op Zevendonk en de Steenweg op Gierle, dat is ter hoogte van het Sint-Elisabethziekenhuis. “Het verkeer moet er in beide richtingen over één rijstrook”, klinkt het.

De voorbije jaren werden al verscheidene stukken van de Ring rond Turnhout vernieuwd. In juni is het de beurt aan de ‘binnenring’ tussen de Steenweg op Zevendonk (N19) en de Steenweg op Gierle (N140). Met ‘binnenring’ wordt de rijrichting het dichtst tegen het stadscentrum (richting Vosselaar) bedoeld, maar ook de andere rijrichting zal hinder ondervinden.

60 cm diep

“Het wegdek van de Parklaan is er in slechte staat. Daarom wordt een gedeelte van de binnenring nu vernieuwd. Er wordt enkel gewerkt aan de rijweg tussen de kruispunten met de N19 en de N140. De fietspaden en kruispunten zelf worden niet aangepakt”, vertelt Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “Vanaf de Steenweg op Gierle tot net voorbij de Steenweg op Tielen wordt het wegdek tot op een diepte van ongeveer 60 cm opgebroken en opnieuw aangelegd. Deze manier van werken garandeert een kwalitatief hoogstaand en duurzaam resultaat.”

In het deel van de Parklaan tussen het kruispunt met de Steenweg op Tielen en de Steenweg op Zevendonk is het niet noodzakelijk om het wegdek volledig op te breken. Daar wordt er enkel een nieuwe laag asfalt voorzien.

Twee fases

De wegenwerken verlopen in twee fases. “De volledige opbraak en heraanleg van de rijweg start op dinsdag 2 juni en neemt zo’n drie weken in beslag. In de eerste week voeren we ook de overlaging uit tussen het kruispunt met de Steenweg op Tielen en de Steenweg op Zevendonk. Dit duurt ongeveer één week en is op 7 juni afgerond.”

Eén rijstrook

De binnenring tussen de Steenweg op Zevendonk en de Steenweg op Gierle wordt tijdens de werken afgesloten. “Doorgaand verkeer blijft in beide richtingen mogelijk over de rijbaan van de buitenkant van de ring. Voor elke rijrichting is er één rijstrook voorzien”, besluit Jef Schoenmaekers.