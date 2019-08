Drie verdachten van verschillende inbraken in bestelwagens opgepakt Wouter Demuynck

28 augustus 2019

16u53 4 Turnhout De politie regio Turnhout heeft in de nacht van dinsdag op woensdag drie verdachten kunnen oppakken die zeer waarschijnlijk betrokken waren bij de reeks inbraken in geparkeerde bestelwagens van de afgelopen dagen.

Bij de inbraken werd telkens een aanzienlijke hoeveelheid gereedschap gestolen uit bestelwagens die in Turnhout, Kasterlee, Lille, Dessel en Retie geparkeerd stonden. Ook woensdag werd er nog een inbraak in een bestelwagen vastgesteld in de Herentalsesteenweg in Lichtaart (Kasterlee), waar barbecues en handschoenen uit het voertuig werden gestolen.

“Na een reeks feiten gedurende twee opeenvolgende nachten hebben onze interventieploegen de voorbije nacht het voertuig van de daders kunnen onderscheppen in Lille”, klinkt het bij de politie. “Dat leidde ook tot de arrestatie van drie verdachten. Ze zijn opgepakt en het onderzoek naar hun betrokkenheid en hoeveel feiten ze precies hebben gepleegd wordt verdergezet.”