Drie van de vijf ontsnapte mannen uit gevangenis Turnhout opgepakt Jef Van Nooten KV RL

19 december 2019

21u03

Bron: eigen berichtgeving 622 Turnhout In de gevangenis in Turnhout zijn vanavond rond 19.50 uur vijf gevangenen ontsnapt. Dat bevestigt korpschef Roger Leys van de lokale politie in Turnhout. Tussen de ontsnapte gevangenen zitten enkele zware jongens. Intussen heeft de politie drie van de vijf mannen opgepakt aan het rangeerstation in Turnhout. Eén van de vijf ontsnapte gedetineerden zou Oualid Sekkaki zijn, de broer van ontsnappingskoning Ashraf Sekkaki.

“Drie van de vijf gevangenen die vanavond ontsnapt zijn uit de gevangenis in Turnhout, zijn intussen weer opgepakt. Naar de twee nog voortvluchtige gevangenen wordt verder gezocht”, deelt de politie mee op Facebook.

Kathleen Van de Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen, bevestigde eerder op de avond de ontsnapping. “Vanop de avondwandeling omstreeks 20 uur zijn ze erin geslaagd zonder agressie over de muur te klimmen en met een vluchtauto te ontkomen. De politie is een zoekactie gestart. Over de identiteit van de betrokken gedetineerden kunnen we heden geen info mededelen.”

Grote zoekactie

De politie zette alle beschikbare manschappen en een speurhond in voor de zoekactie. Om 21 uur had die zoekactie nog geen resultaat op geleverd. “Onder de vijf ontsnapte gevangenen zitten ook gedetineerden bij die zware veroordelingen hebben opgelopen, onder meer voor zware geweldsdelicten”, zegt korpschef Roger Leys. “We zijn momenteel in overleg met het parket om te beslissen wanneer we foto’s van de ontsnapte gevangenen zullen vrijgeven.”

Er zijn intussen drie personen opgepakt aan het rangeerstation in Turnhout, de locatie iets voorbij waar de treinen ‘s nachts staan. Het trio is uit een bosje geplukt en geboeid afgevoerd.

De Nederlandse politie in de aangrenzende regio rond Tilburg was niet bereikbaar voor commentaar. Het is niet bekend of Nederlandse politie ook uitkijkt naar de voortvluchtige gevangenen.

Sekkaki

Verschillende bronnen in en rond de gevangenis melden dat een van de vijf ontsnapte gevangenen Oualid Sekkaki is. Officiële bevestiging van de politie is er nog niet. De korpschef van politie Turnhout houdt het afgemeten op “ik kan dat bevestigen noch ontkennen”.

Oualid Sekkaki (26) is de jongere broer van Ashraf (36) die in 2009 uit de gevangenis van Brugge wist te ontsnappen dankzij trawanten die een helikopter hadden gekaapt. Een jaar later wist hij dan ook nog eens te ontsnappen uit een gevangenis in Marokko, maar hij werd weer gevat. Jongere broer Oualid kreeg twee jaar cel na een schietpartij in de zomer van 2015 in Hoboken. Een 28-jarige man raakte toen gewond aan de knie.

Omstandigheden onduidelijk

Over de omstandigheden van de ontsnapping is nog niet veel geweten. “Om 19.50 uur is het alarm afgegaan van de alarmdraad boven de omheining”, vertelt Leys. “Bij nazicht door de cipiers bleken er vijf gevangen verdwenen te zijn. Mogelijk hebben de gedetineerden hulp gekregen van buitenaf, dat is nog niet duidelijk.”

Op Facebook laat de politie weten dat het toch niet duidelijk is of de gevangenen te voet zijn gevlucht, dan wel of ze zijn opgepikt door een voertuig. Ook over de kledij die de mannen op dit moment dragen, is niets geweten.

De politie heeft op Facebook intussen een oproep gelanceerd waarbij ze de hulp van omwonenden inroepen. “De politie vraagt om mee uit te kijken naar de vijf gevangenen” luidt het in een facebookbericht. “Heeft u vanavond iets verdachts gezien in de omgeving van de gevangenis aan de Wezenstraat in Turnhout of heeft u de ontvluchte gevangenen nog opgemerkt na hun ontsnapping? Neem dan onmiddellijk contact op met de Politie Regio Turnhout via het gratis nummer 0800 25 101 (optie 1) of met de noodcentrale op het nummer 101.”

De politie waarschuwt wel om niet zelf actie te ondernemen als je de gevangenen ziet.