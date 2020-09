Drie leerlingen gewond tijdens schooluitstap: lading valt van vrachtwagen net wanneer ze passeren Jef Van Nooten

14 september 2020

17u45 18 Turnhout Drie leerlingen van het Sint-Pietersinstituut in Turnhout zijn maandagmiddag gewond geraakt. De kinderen wandelden op een voetpad toen er plots een lading palen en platen van een vrachtwagen viel.

Het incident gebeurde maandagmiddag kort voor 14 uur in de Goedendagstraat, niet ver van het Sint-Pietersinstituut. “Een vrachtwagenchauffeur was er bekistingsmaterialen zoals palen en platen aan het laden toen op een bepaald moment de lading van de vrachtwagen viel”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie in Turnhout. “Net op dat moment wandelde een aantal leerlingen van Sint-Pieter voorbij. Drie leerlingen kregen een deel van de lading op zich.”

Vier gewonden

Eén leerling hield een hersenschudding over aan het incident. De andere leerlingen liep eerder lichte hoofdwonden op. “Ook de vrachtwagenchauffeur die in allerijl ter hulp schoot, raakte ook zelf gewond”, aldus nog de politiewoordvoerder. “De hulpdiensten brachten vier personen – drie leerlingen en de vrachtwagenchauffeur - voor verzorging naar het ziekenhuis.”