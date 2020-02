Drie jaar cel voor reeks inbraken Toon Verheijen

26 februari 2020

16u40 0

De rechter in Turnhout heeft drie personen uit het Nederlandse Ede (Gelderland) veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en een geldboete van 1.200 euro. Het trio pleegde in 2017 een reeks inbraken in Mol, Gent, Arendonk en Turnhout. Ze hadden het daarbij telkens gemunt op juwelen, cash geld en multimedia. Omdat het onderzoek lange tijd had stil gelegen, vond de rechtbank dat er sprake was van de overschrijding van de redelijke termijn. Daarom is de celstraf voor de drie ‘maar’ drie jaar en gedeeltelijk met uitstel.