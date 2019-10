Drie dagen bierproeven op de Turnhoutse Bierfeesten Jurgen Geyselings

13 oktober 2019

16u21 0 Turnhout In Turnhout zakten dit weekend honderden bierliefhebbers af naar de Panorama Zomerbar in de schaduw het het station. Het was hier dat de jaarlijkse Turnhoutse Bierfeesten plaatvonden dit jaar. De ingedriënten van het bierfestival waren bieren uit binnen- en buitenland, gastsprekers en een bierbeurs op zondag.

Onder de bezoekers op zondag zat de familie Adriaensen die met zijn allen aanschoven aan tafel om te genieten van één of ander lekker glas gerstenat. Peter De Houwer, lid van de bierliefhebbersfamilie geniet met volle teugen van zijn bezoek aan de Turnhoutse Bierfeesten. “Ik ben een echte bierliefhebber”, weet Peter. “Jarenlang werkte ik bij een brouwer en mijn neef is één van de organisatoren hier. Ik kon hier dus niet ontbreken vandaag.” Peter geniet van een glaasje ‘Non De Jus’ van de Stadsbrouwerij uit Eindhoven. “Het is altijd leuk om nieuwe biersoorten te ontdekken en dat kan hier op de bierfeesten perfect. Of ik dit nu het beste bier op de kaart vind, dat laat ik in het midden!”