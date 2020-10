Drie bestuurders betrapt op druggebruik achter het stuur Toon Verheijen

01 oktober 2020

09u27 0 Turnhout De politie Regio Turnhout heeft dinsdag in Turnhout en Oud-Turnhout een drugs- en alcoholcontrole gehouden. Daarbij werden drie bestuurders betrapt die onder invloed van drugs reden.

Het rijbewijs van de drie chauffeurs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Zij zullen zich, afhankelijk van de resultaten van de speekselanalyse, mogelijk later nog moeten verantwoorden voor de politierechter. “Het toenemend aantal chauffeurs dat rijdt onder invloed van drugs is een verontrustende vaststelling”, klinkt het bij de politie. “Net daarom blijven we fors inzetten op alcohol- en drugscontroles in onze politiezone, niet alleen tijdens de weekends, maar ook op weekdagen en -nachten.”

Bij de controleactie werden in totaal 55 chauffeurs gecontroleerd. Naast de drie positieve drugstests, had ook één chauffeur iets te diep in het glas gekeken. Zijn rijbewijs werd voor drie uur ingehouden.