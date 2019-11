Dominique Reyniers wordt politierechter: Stephanie Chomé volgt haar op als afdelingsprocureur in Turnhout Jef Van Nooten

22 november 2019

14u28 1 Turnhout Het parket in Turnhout wordt niet langer geleid door Dominique Reyniers. Zij wordt politierechter en wordt als afdelingsprocureur opgevolgd door Stéphanie Chomé.

Dominique Reyniers werd in 2012 benoemd tot procureur des konings in Turnhout. Zij volgde destijds Jan Poels op die kabinetschef werd van toenmalig justitieminister Annemie Turtelboom. Na zeven jaar houdt Dominique Reyniers het voor bekeken. In totaal was ze meer dan 23 jaar verbonden aan het parket in de provincie Antwerpen.

“Dominique Reyniers heeft voor rechtbankvoorzitter Bart Willocx de eed afgelegd als politierechter. Na meer dan 23 jaar bij het parket Antwerpen kiest Dominique voor een carrièreswitch. We willen Dominique bedanken voor het jarenlange engagement en voor het pionierswerk binnen het parket en we wensen haar veel succes”, vertelt een woordvoerder van het parket in Antwerpen. “Als afdelingsprocureur van de afdeling Turnhout zal ze opgevolgd worden door Stéphanie Chomé. Op dit moment is zij door een beschikking van de procureur des konings aangeduid als waarnemend afdelingsprocureur in afwachting van haar benoeming in het Koninklijk Staatsblad en haar eedaflegging voor het hof van beroep.”