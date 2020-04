Doe eens zot voor het raam van je buren: stad pakt uit met variant op berenjacht Jef Van Nooten

08 april 2020

13u32 26 Turnhout Stad Turnhout pakt uit met een variant van de ‘berenjacht’. Vanaf donderdag krijgen alle kinderen in de stad een knutselpakket in hun brievenbus. Die knutselwerkjes kunnen ze dan aan de ramen hangen, gekoppeld aan een uitdaging voor voorbijgangers. “Hoe zotter en origineler de kinderen hun uitdaging maken, hoe leuker het uitzicht door hun raam wordt”, klinkt het.

Niet alleen volwassenen moeten in hun kot blijven. Ook bij kinderen heeft de coronacrisis een grote impact. Nu de paasvakantie is aangebroken, wil het stadsbestuur daarom ook kinderen betrekken bij de strijd tegen corona. “Vanaf donderdag 9 april moeten de Binkjes hun brievenbus in de gaten houden. “Ze krijgen van ons een knutselpakket”, zegt schepen van Jeugd Jan Van Otten. “En natuurlijk is het de bedoeling dat ze zich daarmee amuseren. Maar er zit ook een verbindend element in.”

Zotter

Bedoeling is dat alle kinderen in Turnhout hun knutselwerkje aan het raam hangen, én dat ze er een uitdaging voor voorbijgangers aan koppelen. “Op die manier creëren we een wisselwerking tussen buren. Hoe zotter en origineler de kinderen hun uitdaging maken, hoe leuker het uitzicht door hun raam wordt.”

Opdrachtenparcours

De kinderen kunnen niet alleen een uitdaging aan hun raam hangen, ze kunnen ook zelf op stap gaan met hun ouders om de uitdagingen van hun buren te ontdekken. “Het is niet de bedoeling om grote wandeltochten te ondernemen doorheen de stad, we houden ons aan de regel dat mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven”, zegt schepen van Welzijn Kelly Verheyen. “Maar in de eigen wijk een blokje om, dat is toegelaten en zelfs aanbevolen. Om die korte wandelingen toch zo aantrekkelijk mogelijk te maken, hopen we dat heel veel Turnhoutenaren onze pakketjes gebruiken, want dan ontstaat er in elke buurt een opdrachtenparcours. Daarom steken we ze in álle brievenbussen: ook wie geen kinderen in huis heeft, mag gerust meedoen.”

Prijzen

De stad koppelt meteen ook een wedstrijd aan het initiatief. Elke dag worden drie prijzen uitgedeeld aan inwoners die het knutselwerkje met een uitdaging tegen het raam hebben hangen. “De kinderen knutselen een kader met daarin de uitdagingen, maar ook een tekening, een gedicht,… Hun werkstuk plakken ze op het raam, en dan vragen we aan de ouders om daar een foto van te nemen en die te delen op Facebook of Instagram met de hashtag #binkjeszorgenvoorelkaar”, verduidelijkt schepen Jan Van Otten. “Elke dag kiezen we drie winnaars die een toffe, Turnhoutse prijs krijgen.”

De wedstrijd loopt zolang de coronamaatregelen van kracht blijven. Op donderdag 9 april, tegelijk met de bedeling, wordt de webpagina www.turnhout.be/binkjes gelanceerd met uitgebreide informatie.

Armoede

550 Turnhoutse gezinnen die in armoede leven, krijgen bovenop het knutselpakket nog een extraatje. “Als we willen dat iedereen meedoet, moeten we er ook zo goed mogelijk voor zorgen dat iedereen kán meedoen”, vertelt Kelly Verheyen. “Voor de meeste gezinnen is het vanzelfsprekend om met onze opdracht aan de slag te gaan, maar niet iedereen heeft knutselmateriaal voorhanden. Om kinderen in armoede de kans te geven om ook met de actie mee te doen, krijgen zij het knutselgerief er gratis bovenop. Voor die pretpakketjes met onder meer kleurpotloden, een schaar en lijm deden we een beroep op lokale handelaren. En de tekeningen om in te kleuren die andere kinderen op de website vinden en kunnen downloaden, die printen we voor deze kinderen zelf af.”