Directie Signify (Philips) na elfde ontslagronde: “9 op 10 heeft voorbije jaren nieuwe job gevonden” Jef Van Nooten

29 oktober 2019

11u42 1 Turnhout De directie van Signify, het vroegere Philips in Turnhout, belooft al het mogelijk te doen om De directie van Signify, het vroegere Philips in Turnhout, belooft al het mogelijk te doen om de 121 werknemers die ontslagen worden te begeleiden naar een nieuwe job. “Statistieken wijzen uit dat 9 op 10 een nieuwe job heeft gevonden de voorbije jaren”, zegt Roel Dekoninck van Signify.

De herfstvakantie kon niet slechter beginnen voor de werknemers van Signify uit Turnhout, de lampenfabrikant die in de volksmond nog altijd Philips wordt genoemd. Het personeel kreeg te horen dat een kwart van de 484 werknemers die momenteel nog aan boord zijn in de loop van 2020 de laan uit wordt gestuurd. Van de 318 arbeiders die de fabriek momenteel telt, moeten er 87 vertrekken. Van de 166 bedienden en kaderleden van Signify worden er 34 ontslagen. In totaal 121 van de 484 werknemers.

Krimpende markt

Personeel en vakbonden hadden een nieuwe herstructurering verwacht, maar zijn verrast door het hoge aantal werknemers – een kwart van het overgebleven personeelsbestand - dat moet vertrekken. “We moeten het personeelsbestand reduceren omwille van de krimpende markt voor conventionele verlichting”, verklaart Roel Dekoninck, woordvoerder van Signify. “Vermindering van het personeelsbestand is altijd een moeilijke beslissing en Signify begrijpt de impact van deze aankondiging voor zijn werknemers, hun gezinnen en de lokale gemeenschap. Het voornemen is marktgestuurd en weerspiegelt op geen enkele manier de capaciteiten en betrokkenheid van onze medewerkers.”

Signify in Turnhout is marktleider in de conventionele verlichting. Maar net die markt bevindt zich in vrije val. Het marktaandeel van conventionele verlichting gaat jaarlijks met 20% achteruit. “En dus deelt Signify in Turnhout in de klappen. We stellen een enorme volumedaling vast en om die reden moeten wij onze organisatie aanpassen aan de marktsituatie. Wij stellen echt alles in het werk om de toekomst van Turnhout te verlengen. En dat doen we door onze vaste kosten zoveel mogelijk naar beneden te halen.”

Nieuwe job

De directie van Signify benadrukt dat ze de getroffen werknemers zal helpen om ander werk te vinden. “We zullen nauw samenwerken met de medewerkers om alle noodzakelijke hulp te bieden die we kunnen bieden. Zoals in het verleden zal het management zich inspannen om boventallige medewerkers zoveel mogelijk te begeleiden van werk naar werk”, aldus Roel Dekoninck. “Signify zal blijven investeren in het aanbieden van trainingen en begeleiding geven in het vinden van werk, zowel binnen Signify als daarbuiten. Het zijn allemaal goed opgeleide en hooggekwalificeerde professionals en de statistieken wijzen uit dat tot dusver 9 op 10 een nieuwe job heeft gevonden de voorbije jaren.”

De vakbonden hadden berekend dat er na de nieuwe herstructurering van 121 werknemers nog ruim 400 werknemers zouden overblijven. Maar volgens de directie werken er op dit moment nog maar 484 werknemers. Eind 2020 bedraagt het personeelsbestand dus nog maar 363 werknemers. Dat is slechts een fractie van de 1.533 werknemers die Philips in 2012 nog telde. In 1975 had het bedrijf zelfs 2.700 werknemers aan boord.