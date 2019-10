Directie Kingspan werkt aan verbeterd voorstel: vrijdagochtend volgt nieuwe stemming Jef Van Nooten

17 oktober 2019

10u05 2 Turnhout De arbeiders van het bedrijf Kingspan Insulation in Turnhout zullen nog zeker tot vrijdagochtend 9 uur staken. Dan volgt een stemming over een nieuw voorstel dat de directie donderdag uitwerkt. “Als vrijdag meer dan 66% het voorstel afkeurt, wordt er verder gestaakt”, klinkt het bij de vakbonden. De arbeiders van het bedrijf Kingspan Insulation in Turnhout zullen nog zeker tot vrijdagochtend 9 uur staken. Dan volgt een stemming over een nieuw voorstel dat de directie donderdag uitwerkt. “Als vrijdag meer dan 66% het voorstel afkeurt, wordt er verder gestaakt”, klinkt het bij de vakbonden. De staking begon dinsdagavond

De sociale onrust bij Kingspan aan de Visbeekstraat in Turnhout duurt voort. Ten vroegste vrijdag in de loop van de voormiddag zal het werk er hervat worden. Of dat zal gebeurden, hangt af van het voorstel waarmee de directie dan op de proppen komt. Het voorstel dat eerdere deze week op tafel lag, werd door 88% van het personeel weggestemd. De arbeiders eisten meer koopkracht en een verbetering van het anciënniteitsverlof.

Kale reis

De vakbonden hadden donderdagochtend om 8 uur een kort overleg van enkele minuten met de directie, maar kwamen van een kale reis terug. “Er zijn nog geen wijzigingen in het standpunt van de werkgever”, zeggen Tim Peeters (ABVV) en Peter Goris (ACV). “De directie kon ons geen info geven omdat ze nog aan het herrekenen was.”

De directie beloofde wel om donderdag in de loop van de dag ‘iets’ te kunnen zeggen. “Ten laatste vrijdagochtend zal de directie met een vernieuwd voorstel komen”, aldus nog de vakbonden. “Als vakbonden hebben we het personeel toegesproken. De mensen blijven staken in afwachting van dat nieuwe voorstel. De sfeer tussen de stakers is nog steeds optimaal.

Vrijdag om 9 uur volgt dan een stemming over het nieuwe voorstel. Indien meer dan 66% van de mensen het voorstel afkeurt, wordt er verder gestaakt.”