Directeur van Radio Noorderkempen landde zaterdag in Thailand: “Schrik dat ik niet meer terug in België geraak” Jef Van Nooten

17 maart 2020

16u10 2 Turnhout Stefan De Wilde (51) uit Turnhout wacht bang af welke gevolgen het coronavirus heeft op het vliegverkeer. De programmadirecteur van Radio Noorderkempen en Stereo FM landde zaterdag in Thailand. “Eén dag later kwam het advies om niet meer op reis te gaan. Ik heb schrik dat de terugvlucht niet meer kan doorgaan”, zegt Stefan.

Turnhoutenaar Stefan De Wilde is een fervent reiziger. Hij maakt geregeld privéreizen, maar soms ook groepsreizen om zijn peetkinderen te bezoeken met Cunina uit Geel. Dit keer reisde hij naar Koh Samui in Thailand, waar al enkele keren de opnames van Tempation Island hebben plaatsgevonden.

Ondanks het stralende weer, voelt Stefan zich er niet helemaal op zijn gemak. De ontspanning van de reis wordt overheerst door de angst dat zijn terugvlucht niet kan doorgaan. “Ik had deze reis maanden geleden al geboekt”, vertelt Stefan De Wilde vanuit Thailand. “Mijn heenvlucht was op zaterdag 14 maart. Eén dag later adviseerde men om niet meer op reis te gaan. Maar ik was op dat moment al onderweg naar Koh Samui.”

Terugvlucht

Stefan De Wilde was er al getuige hoe de politie twee Italianen heeft opgepakt omdat ze besmet bleken met het coronavirus. “De horeca klaagt hier steen en been want dit eiland wordt normaal vaak bezocht door Chinezen. Maar die zijn hier niet meer te zien sinds de uitbraak van het virus”, zegt Stefan. “Ik zit hier nu op hotel met vooral heel veel Duitsers. Het coronavirus is uiteraard gespreksonderwerp nummer één, en dan vooral de angst dat de terugvlucht niet kan doorgaan. Tot op vandaag werd mijn terugvlucht – op 31 maart - nog niet geannuleerd, maar je weet maar nooit.”

Laptop

Stefan De Wilde is programmadirecteur bij zowel Radio Noorderkempen als Stereo FM. Luisteraars moeten geen schrik hebben dat ze radiozenders zonder muziek vallen wanneer Stefan langer dan verwacht in Thailand moet blijven. “Ik neem altijd en overal mijn laptop mee naar toe zodat de radio kan blijven uitzenden. Ik kan vanuit Thailand de playlist maken en reclame blijven verkopen. Dat heb ik in 2012 ook gedaan toen ik na een vulkaanuitbarsting vast zat op de Filippijnen.”