Dieven stellen kettingzagen en bosmaaiers bij tuincentrum Marechal Jef Van Nooten

04 maart 2020

18u35 0

Werknemers van tuincentrum Marechal op de Kastelein in Turnhout ontdekten woensdagochtend dat een werkhuis open was gebroken. De daders stalen werkmateriaal zoals kettingzagen en bosmaaiers uit het werkhuis. Het tuincentrum heeft een sluitingsdag op dinsdag. Het is daardoor niet duidelijk wanneer de inbraak juist gepleegd is.