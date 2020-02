Dieven stelen Range Rover op oprit van woning Jef Van Nooten

10 februari 2020

Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag een auto gestolen in de Hendrik Van Zellestraat in Turnhout. Het gaat om een Range Rover die geparkeerd stond op de oprit van een woning. De daders zijn spoorloos.