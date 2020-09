Dieven stelen portefeuille uit auto Jef Van Nooten

24 september 2020

09u07

De eigenaar van een auto die geparkeerd stond aan Schorvoortberg in Turnhout ontdekte donderdag rond 8.30 uur dat er was ingebroken in de wagen. De daders gingen aan de haal met een portefeuille en een powerbank. De diefstal gebeurde tussen woensdag 20.30 uur en donderdagochtend.