Dieven stelen kranen: water loopt woning buiten Jef Van Nooten

20 juni 2019

Dieven hebben een opvallende diefstal gepleegd in de Meirstraat in Turnhout. Drinkwatermaatschappij Pidpa werd donderdagnamiddag opgeroepen omdat er water via de deur naar buiten sijpelde. Toen een werknemer van Pidpa rond 14 uur ter plaatse ging, merkte hij dat de achterdeur open was gebroken. De inbrekers gingen zowel aan de haal met de watermeter als met de kranen van douche en lavabo’s.