Dieven stelen geld bij apotheek JVN

07 juni 2019

12u40 0

Dieven zijn in de nacht van donderdag op vrijdag apotheek De Lindeboom aan de Merodelei in Turnhout binnen gedrongen. De daders gingen aan de haal met kassa. Het is voorlopig een raadsel hoe de daders binnen zijn geraakt. Er werden geen braaksporen aangetroffen.