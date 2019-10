Dieven stelen auto van koppel dat voorstelling bijwoont in de Warande Jef Van Nooten

05 oktober 2019

14u50 1 Turnhout Een dief heeft vrijdagavond een auto gestolen in de Warandestraat in Turnhout. De eigenaars woonden op dat moment een voorstelling bij in de Warande. Het gestolen voertuig kon even later onderschept worden in Nederland.

Een koppel uit Zoersel parkeerde vrijdagavond hun Mazda CX5 in de Warandestraat in Turnhout. Toen ze na een culturele voorstelling in de Warande rond 22.45 uur terug naar hen wagen wandelden, bleek de auto verdwenen. De politie hield er aanvankelijk rekening mee dat ze zich vergist hadden van locatie waar ze de auto geparkeerd hadden, maar al snel bleek dat de wagen effectief gestolen was.

Op basis van de nummerplaat bleek via het ANPR-cameranetwerk van de politie dat de auto richting Ravels was gereden. Zowel de politiezone Kempen Noord-Oost – waaronder Ravels valt – werd op de hoogte gebracht, maar ook de politie in Tilburg. Niet veel later kwam al het bericht vanuit Nederland dat de politie in Tilburg het voertuig kon onderscheppen. Een verdachte voor de autodiefstal werd gearresteerd.