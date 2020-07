Dieven sluiten uitbater telefoonwinkel op in kantoor en plunderen vitrinekast met gsm’s Toon Verheijen

08 juli 2020

21u23 6

Dieven hebben maandag op klaarlichte dag een tiental gsm-toestellen gestolen uit de winkel Mobilesous in de Herentalsstraat in Turnhout. De twee mannen kwamen de winkel binnen en een van hen deed snel de deur op slot die de winkel afscheidt van de kantoorruimte erachter. Daar zat de uitbater van de winkel. Daarop namen de mannen kort de tijd om in enkele seconden tijd een tiental smartphones te stelen. De glazen vitrine moest er ook aan geloven. De schade loopt in de duizenden euro’s. De uitbaters wilden liever niet reageren op de gebeurtenissen.