Dieven sleuren loodzware brandkast uit garage, maar kunnen niets van waarde buitmaken Wouter Demuynck

03 juli 2019

13u49 4

Onbekenden hebben dinsdag in de Rubensstraat in Turnhout een slotvaste garage bij een woning opengebroken en er een oude brandkast naar buiten gesleurd. Dat ontdekte de eigenaar rond 22 uur. Dat moet de dieven veel moeite gekost hebben, want het ging om een ouder en loodzwaar model. Die moeite was echter tevergeefs: de eigenaar had de brandkast al zo lang niet meer gebruikt dat hij niet eens meer wist of er wel iets in zat - iets van waarde was er sowieso niet te vinden.