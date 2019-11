Dieven roven tv’s en computers uit bedrijf Jef Van Nooten

04 november 2019

Aan Kastelein in Turnhout werd zondagavond rond 21.30 uur een inbraak opgemerkt in een kantoorgebouw. De daders drongen het pand binnen via een kelderraam. Ze maakten verscheidene elektronische toestellen buit zoals computers en televisietoestellen. De inbraak gebeurde zondag in de loop van de dag, want ‘s ochtends om 9 uur was alles er nog in orde.