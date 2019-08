Dieven roven meerdere bestelwagens leeg Wouter Demuynck

27 augustus 2019

13u01 2

In de nacht van maandag op dinsdag is er op meerdere plaatsen ingebroken in een bestelwagen. In de Tielendijk in Turnhout zijn zes elektrische toestellen ontvreemd en in de Spoorwegstraat in Tielen (Kasterlee) bestond de buit uit werkmateriaal. Ook aan de Lage Rielen in Kasterlee werd die nacht een bestelwagen leeggeroofd. Dat was ook het geval in de Turnhoutsebaan in Dessel. Op camerabeelden is te zien hoe verschillende personen met allerlei materiaal wegstappen. Een soortgelijke diefstal werd eveneens gemeld in de Geelsebaan in Retie, terwijl afgelopen weekend ook al een diefstal uit een bestelwagen in Dorp in Poederlee (Lille) plaatsvond.

De politie regio Turnhout adviseert om de bestelwagens met gereedschap te parkeren in een garage of op een veilige plaats. “Maak ook een inventaris van het gereedschap, bij voorkeur zelfs met foto’s en een oplijsting van alle serienummers. Als je je camionette toch op straat wil parkeren, kies dan voor een goed verlichte en niet te afgelegen parkeerplaats”, klinkt het. Wie iets verdachts heeft gezien of nuttige informatie heeft die kan helpen bij de opsporing van de daders, bel dan het gratis nummer 0800/25.101 (optie 1) of mail naar opsporingen@politieregioturnhout.be.