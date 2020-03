Dieven meteen opgepakt na inbraak

bij White Star Jef Van Nooten

18 maart 2020

11u55 0 Turnhout Voetbalclub White Star aan de Schovoortberg in Turnhout kreeg dinsdagavond inbrekers over de vloer.

De inbraak werd rond 22 uur gepleegd. De politie kon even later drie verdachten arresteren in de buurt van de club. Ze hadden de buit nog op zak. Die kon gerecupereerd worden.