Dieven forceren schuifdeur om juwelen te stelen Jef Van Nooten

25 januari 2020

09u54 0

Dieven hebben vrijdag ingebroken in een woning in de Eén Meistraat in Turnhout. Bij thuiskomst van de bewoners vrijdagavond rond 21.35 uur bleek dat de schuifdeur aan het terras was geforceerd. De daders doorzochten de hele woning en gingen aan de haal met juwelen.