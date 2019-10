Dieven dringen zwembad Stadspark binnen Jef Van Nooten

17 oktober 2019

Dieven hebben in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in zwembad Stadspark in Turnhout. De daders forceerden een raam om binnen te geraken. De dieven moesten zich tevreden stellen met wat etenswaren die ze uit de keuken van het horeca-gedeelte hebben gestolen.