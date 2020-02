Dieven breken bestelwagen open Jef Van Nooten

27 februari 2020

10u08 0

De eigenaar van een bestelwagen die geparkeerd stond in de Smalvoortstraat in Turnhout stelde donderdagochtend rond 7.30 uur een inbraak in het voertuig op. De daders braken de bestelwagen open om werkmateriaal te stelen.