Dieven aan de haal met mondmaskers bedoeld voor inwoners Toon Verheijen

15 mei 2020

11u05 0 Turnhout Onbekenden zijn er in geslaagd om op een aantal plaatsen in Turnhout mondmaskers te stelen uit brievenbussen. In sommige gevallen lieten de dieven zelfs de enveloppe ter plaatse achter. De stad reageert verbolgen, maar wil het fenomeen ook niet overroepen. “Het gaat maar om een beperkt aantal meldingen.”

Ongelooflijk maar waar. Op een beperkt aantal plaatsen in Turnhout moesten mensen die hun brievenbus openden constateren dat de enveloppe met mondmaskers verdwenen was. Ofwel lag de enveloppe nog wel aan de brievenbus, maar was de inhoud verdwenen. “Wij zouden donderdag in de Onze Lieve Vrouwstraat de mondmaskers gehad moeten hebben", zegt een verontwaardigde Fonne op sociale media. “Ik zeg wel “gehad hebben” want ondertussen zit er ergens iemand met een serieuze voorraad denk ik. De enveloppe is hier gewoon uit de brievenbus verdwenen.”

Spijtige zaak

De bedeling van de mondmaskers voor de 42.500 inwoners van de stad werd de voorbije dagen gerealiseerd door medewerkers van de stad. Burgemeester Paul Van Miert (N-VA ) was trots op wat het personeel van de stad had verwezenlijkt want het was een waar huzarenstukje. Nu blijken er dus een beperkt aantal mondmaskers gestolen te zijn. “Een heel spijtige zaak, ook voor al die mensen die er zoveel tijd en energie hebben ingestoken, voor de gezondheid van iedereen”, zegt burgemeester Paul Van Miert. “Maar we hebben er genoeg reserve.”