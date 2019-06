Dienstenthuis lanceert concept om meer sollicitanten te krijgen Jef Van Nooten

14 juni 2019

16u53 2



Turnhout Dienstenthuis in Turnhout organiseerde vrijdagnamiddag een ‘Summer Meeting’. Met het concept hoopt het dienstenchequebedrijf meer sollicitanten tot bij zich te krijgen.

Dienstenthuis kende dit jaar al een mooie groei. Het bedrijf nam 68 nieuwe huishoudhulpen in dienst. Dat brengt het totaal aantal werknemers op 1.035 poetshulpen en 33 omkaderende medewerkers. “Maar onze honger is niet te stillen. Daarom hebben we een nieuw concept uitgewerkt om meer sollicitanten tot bij ons te krijgen”, klinkt het bij Dienstenthuis.

Het dienstenchequebedrijf nodigde voor haar ‘Summer Meeting’ een vijftigtal trajectbegeleiders, OCMW-medewerkers, en medewerkers van basiseducatie, Hura, VDAB, scholen, … uit om hen kennis te laten maken met de werking van het bedrijf. “En vooral om hen kennis te laten maken met de profielen die wij zoeken. We merken namelijk dat ze mogelijke kandidaten vaak niet doorsturen omdat ze denken dat ze niet in aanmerking komen bij ons, terwijl dit wel het geval kan zijn.”