Dertiger maait fietser omver met 2,44 promille: “Maar ik was niet dronken” Mike G. riskeert ‘strenge straffen’ en alcoholslot na ongeval met vluchtmisdrijf Jef Van Nooten

23 mei 2019

13u06 12 Turnhout De 37-jarige Mike G. uit Turnhout had 2,44 promille alcohol in zijn bloed toen hij op 11 november een fietser van het fietspad maaide op de Steenweg op Mol. Vlak voordien was hij ook twee keer geflitst voor overdreven snelheid. Na het ongeval pleegde hij vluchtmisdrijf. Het parket vraagt een streng rijverbod en een alcoholslot.

Het slachtoffer had er net zijn nachtshift bij woonzorgcentrum ’t Smeedeshof in Oud-Turnhout opzitten. Hij was nog maar een paar meter op weg naar huis met zijn fiets toen hij rond 7.30 uur van het fietspad langs de Steenweg op Mol werd gemaaid door de auto van Mike G. (37) uit Turnhout. “Door een onaangepaste snelheid en een te hoge alcoholintoxicatie was G. naast de weg terecht gekomen. Daar veroorzaakte hij een ongeval met zeer zware gevolgen”, zegt openbaar aanklager Evy Zwijsen. “Hij is even uitgestapt en gaf een verdwaasde indruk volgens een getuige. Hij had alleen aandacht voor de schade aan zijn eigen auto en keek op geen enkel moment om naar het slachtoffer.”

De onaangepaste snelheid is volgens het openbaar ministerie bewezen omdat hij vlak voordien twee keer was geflitst. Ook over de alcoholintoxicatie bestaat geen twijfel. “Na zijn arrestatie werd bloed afgenomen. Op basis daarvan heeft een deskundige berekend dat hij op het moment van het ongeval 2,44 promille alcohol in zijn bloed had. 92% van de mensen bevindt zich dan in een staat van dronkenschap”, aldus nog Evy Zwijsen.

De fietser raakte zwaargewond en draagt nog altijd de gevolgen van het ongeval. Een deskundige zal moeten uitmaken of er eventueel blijvende letsels zijn. Terwijl hij het slachtoffer voor dood achter liet, vervolgde Mike G. zijn weg in een zwaar beschadigde auto. “Volgens getuigen heeft hij zwalpend zijn weg voortgezet. In het centrum van Oud-Turnhout negeerde hij het rode licht. Thuis heeft hij een aanhangwagen en meubels uit de garage naar buiten gesleept om zijn auto te kunnen verbergen.”

Mike G. was de avond en nacht voordien op stap geweest in discotheek Desire in Vosselaar. Hij was thuis afgezet door een BOB, maar is nadien toch nog zelf in zijn wagen gekropen. “Omdat ik mijn gsm ergens vergeten was”, verklaarde hij na het ongeval. Het openbaar ministerie tilt zwaar aan de feiten en vraagt een ‘strenge toepassing’ van de wet èn een alcoholslot.

Mike G. en zijn advocaat Roderic Heerman stelden zich nederig op tijdens het proces. Ze bekennen schuld over bijna de hele lijn. Alleen de tenlastelegging ‘dronkenschap’ – een verzwarende omstandigheid bovenop alcoholintoxicatie – ontkennen ze. “2,44 is een stevig promille-gehalte, maar betekent niet dat je automatisch dronken bent. Hij kan tot de 8% behoren die niet dronken is bij dat promille-gehalte. Volgens zijn vrienden was hij slechts ‘licht aangeschoten’”, zegt meester Roderic Heerman. “Zijn volledige voorruit was kapot na het ongeval. Ondanks een sterk belemmerd zicht is hij er in geslaagd thuis te geraken zonder verdere ongelukken. Dat sterkt mij in het vermoeden dat hij niet dronken was op het moment van het ongeval.”

“Ik ben in slaap gevallen”

Hoewel het in se geen afbreuk doet van het vluchtmisdrijf, benadrukte Mike G. aan de rechter dat hij niet wist dat hij een fietser had aangereden. “Ik ben in slaap gevallen achter het stuur, en ben wakker geworden door een klap en een gebarsten raam. Ik kwam pas een eind verderop tot stilstand, ver weg van het slachtoffer. Ik dacht dat ik tegen een bushokje of een boom was gereden. Ik verkeerde in shock en heb de verkeerde beslissing genomen door verder te rijden”, aldus Mike G. “Pas toen de politie aan mijn bed stond om me wakker te maken, besefte ik dat ik iemand overhoop had gereden. Als ik dat ter plaatse had beseft, was ik waarschijnlijk niet doorgereden.”

De advocaat van Mike G. stelde de rechter voor om een werkstraf op te leggen in plaats van een gevangenisstraf. Met een alcoholslot heeft hij geen probleem. Met betrekking tot een rijverbod merkte hij op dat Mike G. – als voorwaarde voor zijn vrijlating door de raadkamer – al zes maanden niet met de auto rijdt.

De politierechter velt een vonnis op 20 juni.