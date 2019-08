Derde windmolen verrijst in Turnhout Jef Van Nooten

12 augustus 2019

10u50 0 Turnhout Aan de Veedijk in Turnhout verrijst momenteel de eerste van een reeks windmolens die er geplaatst worden.

De stad Turnhout telt momenteel twee werkende windmolens op haar grondgebied. Daar komen er op korte termijn nog vier bij via het windturbineproject aan de Veedijk. In het voorjaar startte EDF Luminus met voorbereidende werkzaamheden. Daarna werden de funderingen voor de windturbines er gebouwd. Is het energiebedrijf gestart met het monteren van de torens en wieken. Eén turbine torent intussen – nog zonder de wieken – hoog boven de bomen en gebouwen uit.

Drie windturbines komen op industriële sites, één turbine komt op landbouwgrond grenzend aan industriegebied. De windmolens hebben een diameter van 82 meter en een tiphoogte van 149 meter.