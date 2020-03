Derde gedetineerde met coronavirus in Turnhout ADN

30 maart 2020

15u05

Bron: Belga 0 Turnhout In de gevangenis van Turnhout is opnieuw een besmetting met het coronavirus vastgesteld bij een gedetineerde, meldt het Gevangeniswezen. Het is al de derde gedetineerde die in de gevangenis van Turnhout positief heeft getest op COVID-19.

Net als de twee andere gevangenen die in Turnhout besmet waren geraakt, is de betrokken gedetineerde overgebracht naar het medisch centrum in Brugge. De celgenoot van de zieke gedetineerde werd ook getest, maar bij hem werd het virus niet aangetroffen.



In totaal zijn nu vijf Belgische gevangenen besmet met het coronavirus: drie in Turnhout, één in Bergen en één in Vorst. Er zijn ook vier personeelsleden ziek: een arts (in Hoei), een administratief bediende (Hoogstraten) en twee beambten (Bergen en Andenne).