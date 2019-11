De Zwarte Ruiter opent pop-up op de Grote Markt: “Bloed, zweet en tranen maar trots op het resultaat” Toon Verheijen

07 november 2019

Het was vorige weekend al een belangrijke mijlpaal voor De Zwarte Ruiter, want voor de laatste keer was de ‘zwette' open op de vertrouwde locatie op het Zegeplein. Het pand wordt afgebroken voor een volledig nieuw pand. De bedoeling is dat het café tegen de volgende zomer opnieuw daar zijn intrek neemt, maar tot die tijd openen de kroegbazen Dries Verdick en Tom Antonis samen met hun personeel de pop-upzaak op de Grote Markt. “Het heeft redelijk wat zweet gekost en we zijn donderdagavond tot kort voor 19 uur nog druk in de weer geweest, maar we zijn enorm trots op het resultaat”, vertellen de twee. “Het ademt hier toch nog altijd een beetje de sfeer uit zoals het hier aan de overkant ook was. Nu is het vooral even genieten om er vanaf vrijdag weer volop tegen aan te gaan en onze jeugd weer een plaats te geven om een feestje te bouwen.”