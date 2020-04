De Wending en De Vliet blijven bezoekers weren uit woonzorgcentra Jef Van Nooten

16 april 2020

07u43 0 Turnhout Zorggroep Orion houdt – ondanks de aankondiging van de federale regering - de deuren van wzc De Wending en wzc De Vliet nog even dicht. “Tot er meer duidelijkheid is”, klinkt het.

Op advies van de Nationale Veiligheidsraad kondigde de federale regering woensdagavond aan dat bewoners van woonzorgcentra terug onder bepaalde voorwaarden bezoek mogen krijgen van één persoon. Zorggroep Orion stapt niet meteen mee in die nieuwe regeling. “Wij wachten op dit ogenblik de richtlijnen van Minister Wouter Beke af over de startdatum en het correcte kader waarbinnen deze maatregel op een veilige, controleerbare manier kan ingevoerd worden”, zegt algemeen directeur Bart Michielsen. “Het welzijn en de gezondheid van onze bewoners en medewerkers staan hier voorop. Dit betekent concreet dat wij nu nog geen bezoekers kunnen verwelkomen in WZC De Vliet en WZC De Wending.”

Geduld

Pas wanneer Zorggroep Orion volledige duidelijkheid heeft over de correcte procedures, kan Zorggroep Orion inschatten of en hoe zij deze maatregel invoert. “Ons zorgteam zet zich op dit ogenblik zeven dagen op zeven maximaal in om al onze bewoners op een optimale wijze te verzorgen in onze woonzorgcentra. Wij vragen daarom ook begrip en geduld aan bewoners, familie, mantelzorgers en direct betrokkenen, zodat wij in alle sereniteit de correcte beslissing kunnen nemen.”