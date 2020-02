De Warande moet op zoek naar nieuwe directeur: Jeroen Vanluyten dient al na half jaar ontslag in Jef Van Nooten

18 februari 2020

13u37 4 Turnhout Cultuurhuis de Warande in Turnhout moet alweer op zoek naar een nieuwe directeur. Cultuurhuis de Warande in Turnhout moet alweer op zoek naar een nieuwe directeur. Jeroen Vanluyten volgde pas vorige zomer Staf Pelckmans op . Een half jaar later heeft hij zijn ontslag ingediend ‘om een andere wending aan zijn loopbaan te geven’.

Staf Pelckmans had bijna 20 jaar aan het hoofd van de Warande gestaan, maar besliste in de politiek te gaan. Daardoor moest hij een stap opzij zetten als directeur van de Warande. In de lente van vorig jaar kwam Jeroen Vanluyten als beste kandidaat uit de zoektocht naar een nieuwe directeur. “In de zomer van 2019 ging de 37-jarige Antwerpenaar effectief aan de slag. Hij neemt nu afscheid als directeur. Vanluyten heeft zelf zijn ontslag aangeboden”, klinkt het bij de provincie.

Korte duur

Het stopzetten van de samenwerking verloopt volgens gedeputeerde Kathleen Helsen, voorzitter van provinciaal cultuurhuis de Warande, in een goede verstandhouding. “De directeur heeft aangegeven een andere wending aan zijn loopbaan te willen geven en heeft zelf zijn ontslag aangeboden. Ik respecteer de keuze die Jeroen in zijn leven maakt en wens hem alle geluk en succes toe bij de nieuwe dingen die hij in de toekomst doet. De samenwerking was van korte duur, ze eindigt in onderling akkoord en in een goede verstandhouding.”

Tijdelijk

De Warande start nu de zoektocht naar een nieuwe directeur. Peter Sommen - hoofd van het Departement Mens, Communicatie en Organisatie bij de provincie Antwerpen - zal aan de Raad van Bestuur worden voorgedragen om een aantal taken van Jeroen Vanluyten tijdelijk over te nemen. “Het provinciebestuur kiest daarmee voor een man met ervaring als tijdelijke oplossing. Sommen leidde de ploeg van de Warande eerder al in de periode tussen het vertrek van Staf Pelckmans en de aanstelling van Jeroen Vanluyten.”