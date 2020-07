De Warande heropent met De Nacht... en zet eerst bezoeker sinds coronasluiting in de bloemetjes Jef Van Nooten

01 juli 2020

13u09 1 Turnhout Na een gedwongen coronasluiting van meer dan drie maanden heeft cultuurhuis de Warande woensdagochtend de deuren opnieuw geopend. Dat gebeurde met de tentoonstelling ‘De Nacht’. Liban Mertens uit Vosselaar werd als eerste bezoeker in de bloemetjes gezet.

De eerste tentoonstelling sinds de coronacrisis is een coproductie van de Warande en STORMOPKOMST. “Uiteraard organiseren we de tentoonstelling volgens de coronarichtlijnen. Zo kunnen bezoekers de expo veilig bezoeken. Dit houdt onder andere in dat bezoekers een ticket moeten reserveren voor een bepaalde dag en een tijdstip. Hiervoor hebben we een eenvoudig, gebruiksvriendelijk systeem. We hanteren maximum 20 bezoekers per tijdslot van 1 uur. Op die manier kunnen we een veilige afstand van 1,5 meter tussen bezoekers garanderen”, klinkt het in de Warande.

Groepstentoonstelling

De Nacht is een groepstentoonstelling met werken van meer dan dertig kunstenaars. De expo loopt nog tot 13 december, en is iedere week van woensdag tot zondag te bezoeken van 10 tot 17 uur.