De Waarheid is nieuwste creatie van Theater Stap: “Totaal anders dan vorige producties” Jef Van Nooten

27 januari 2020

11u57 3 Turnhout De acteurs van Theater Stap in Turnhout leggen momenteel de laatste hand aan hun nieuwe voorstelling. De 51ste productie heet ‘De Waarheid’ en gaat op 8 februari in première in De Warande. Voor de schoolvoorstellingen werd voor het eerst een podcast gemaakt in plaats van een lesmap.

Voor De Waarheid werkt Theater Stap samen met Tuning People. Wannes Deneer, Jef Van Gestel en Karolien Verlinden van Tuning People staan in voor concept, choreografie, scenografie en regie. Zestien acteurs van Theater Stap brengen de voorstelling op de planken. “Tuning People is hier voor de zomer een week neergestreken. Na allerlei speloefeningen hielden ze een auditie en zijn zestien acteurs gekozen”, vertelt Laure Roymans van Theater Stap. “Ze kozen vooral voor acteurs die beweeglijk zijn want er komt ook veel dans voor in het stuk. ‘De Waarheid’ is een parade, een constante beweging die nooit stopt.”

Attributen

In september zijn de repetities gestart. Aanvankelijk werd één keer per week gerepeteerd, intussen volgen de repetities zich in een snel tempo op. “Het is een leuke voorstelling om te doen. We moeten veel attributen”, vertelt acteur Daan Hutten. “Een groot verschil met andere producties. Bij de vorige voorstellingen waarin ik meespeelde, zat er een echt verhaal in. Dat is nu anders. Het verhaal zit nu meer in de kostuums die we aandoen en de teksten die worden geprojecteerd.”

Podcast

De officiële première van De Waarheid is op zaterdag 8 februari in de Warande. De maanden nadien trekken de acteurs van Theater Stap ook naar cultuurtempels in Geel, Kortemark, Utrecht, Antwerpen, Brussel en Zaventem. Er staan ook tal van schoolvoorstellingen gepland. Theater Stap pakt daarvoor uit met een nieuwigheid. “Vroeger maakten we altijd een lesmap voor de schoolvoorstellingen. Maar we vonden dat wat achterhaald”, zegt Laure Roymans. “Voor deze voorstelling hebben we daarom een podcast gemaakt, met veel doe-oefeningen en denkvragen die je voorbereiden op de voorstelling.”

De podcast kan ook beluisterd worden via de website van Theater Stap.