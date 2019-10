De Schoor is derde dienstencentrum in Turnhout Jef Van Nooten

01 oktober 2019

16u14 0 Turnhout In de Schorvoortstraat in Turnhout is dinsdag dienstencentrum De Schoor officieel geopend. Buurtbewoners kunnen er onder meer terecht voor een warme maaltijd of een babbel in het café. Vrijdag zet De Schoor de deuren open voor het grote publiek.

De werking van De Schoor startte enkele weken geleden al op. Sinds augustus kunnen buurtbewoners er onder meer in het café terecht. “Op maandag en donderdag kan men ook ‘s middags al terecht voor een warme maaltijd, hier moet wel vooraf voor gereserveerd worden”, zegt Luc Op de Beeck, voorzitter van Zorggroep Orion dat het dienstencentrum realiseerde. “Het dienstencentrum biedt al een mooie waaier aan activiteiten aan. Dankzij een grote groep vrijwilligers die de voorbije maanden aantraden om mee te werken aan een levendig en gastvrij dienstencentrum kunnen al deze zaken gerealiseerd worden.”

Dinsdag werd De Schoor officieel geopend. Vrijdag is iedereen er van 16.30 uur tot 20 uur welkom voor een volksfeest met allerlei activiteiten.

De Schoor is het derde dienstencentrum van Zorggroep Orion in de stad Turnhout. Nog deze legislatuur opent een vierde dienstencentrum aan Niefhout. “Daarnaast zoeken we ook nog een locatie voor een dienstencentrum in het oosten van de stad, in de buurt van het Sint-Pietersinstituut", besluit Luc Op de Beeck.